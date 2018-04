Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Diebstahl eines Elektrorollstuhls

LPI-G: Diebstahl eines Elektrorollstuhls

Gera - Ein besonders verwerflicher Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag (20.04.18) zu Samstag (21.04.18) in der Karl-Liebknecht-Straße in Gera. Zwischen 23:00 Uhr und 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Elektrorollstuhl, der vor einem Wohnhaus angeschlossen war. Der Stehlschaden liegt bei ca. 1000.- EUR. Hinweise zur Diebstahlhandlung erbittet der Inspektionsdienst der LPI Gera, Tel. 0365/829-0.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx