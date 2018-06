Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Diebstahl Simson S51

LPI-G: Diebstahl Simson S51

Zeulenroda-Triebes - Am Mitwoch, zwischen 07:30 Uhr und 11:20 Uhr wurde in Zeulenroda, in einer Seitengasse am Friedrich-Schiller-Gymnasiums ein grünes Moped Simson S51 entwendet.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Greiz unter Tel. 03661 6210 zu melden. (sp)

