Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Diesel gestohlen

Altenburg - Meuselwitz: In der Nacht von Freitag (28.09.2018) zu Samstag (29.09.2018) machten sich Unbekannte an einer in der Alten Rusendorfer Straße abgestellten Sattelzugmaschine zu schaffen. Der oder die Täter brachen den Tank des Lkw auf und stahlen daraus circa 300 Liter Diesel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447/ 4710, zu melden. (KR)

