Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Dreiste Täter

LPI-G: Dreiste Täter

Gera - Mehrere Häuserwände An der Galgenmühle waren in der Zeit von 04.03.2019 (gegen 18:00 Uhr) bis 05.03.2019 (gegen 12:00 Uhr) Ziel unbekannter Täter. Diese schmierten diverse Schriftzüge an die Wand, wobei unter anderem "viel Spaß beim sauber machen" zu lesen war. Durch die Schmiereren mit schwarzer Farbe entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht unter der Tel. 0365 / 829-0 Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx