Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Drogen aufgefunden und Pkw ...

LPI-G: Drogen aufgefunden und Pkw sichergestellt

Zeulenroda-Triebes - Am Samstag gegen 11:35 Uhr fiel Beamten ein am Stadtbachring abgestellter Pkw VW auf. Der Pkw war durch die Landespolizeiinspektion Saalfeld zur Fahndung ausgeschrieben. Während der Sicherstellung des Fahrzeuges konnten zwei männliche Personen im Umfeld festgestellt werden. Wie sich wenig später herausstellte handelte es sich bei einen der Personen um den derzeitigen Nutzer. Gegen den 21-Jährigen lag ein aktueller Haftbefehl vor. Bei ihm wurden weiterhin 30 Gramm Marihuana, 1 Gramm Methamphetamin sowie diverse Konsumutensilien fest- und sichergestellt. Im Fahrzeug wurde Falschgeld aufgefunden. Der Pkw wurde in der Folge sichergestellt, der Beschuldigte wurde der Jugendstrafanstalt Arnstadt zugeführt.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx