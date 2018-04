Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Durchsuchung mit Erfolg

LPI-G: Durchsuchung mit Erfolg

Gera - Aufgrund vorranggegangener Ermittlungen hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes durchsuchten Polizeibeamte am Dienstag, (17.04.2018), im Rahmen eines bestehenden Durchsuchungsbeschlusses, die Wohnung eines 35-Jährigen in Gera. Hierbei stellten die Beamten knapp 50 Marihuanapflanzen und weitere kleinere Mengen Betäubungsmitteln sowie mögliches Diebesgut in der betreffenden Wohnung fest und stellten dieses sicher. Der 35-Jährige Wohnungsinhaber wurde in der Wohnung nicht angetroffen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (KR)

