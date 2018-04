Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einbruch in die Werkstatt eines ...

LPI-G: Einbruch in die Werkstatt eines Metallbaubetriebes

Wünschendorf - Am Sonnabend, 31.03.2018, wurde bei der Polizeiinspektion Greiz ein Einbruch in einen Metallbaubetrieb, in der Geraer Straße, in Wünschendorf, zur Anzeige gebracht. Der oder die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster gewaltsam in die Werkstatt ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. PI Greiz Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.pdg@polizei.thueringen.de(TA)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx