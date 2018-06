Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einbruch in Gaststätte

LPI-G: Einbruch in Gaststätte

Greiz - Am Donnerstag (07.06.2018), in der Zeit von 01:00 Uhr bis 11:00 Uhr gelangte ein unbekannter Täter in das Innere einer Gaststätte auf dem Markt. Aus der Gaststätte stahl der Täter eine kleine Menge Bargeld und öffnete einige Schubläden. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234-1465, zu melden. (KR)

