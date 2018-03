Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einbruch in Getränkehandel misslang

LPI-G: Einbruch in Getränkehandel misslang

Greiz - Zeulenroda-Triebes: Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Freitag, 09.03.2018, gegen 20:10 Uhr bis Montag, 12.03.2018, gegen 07:30 Uhr gewaltsam in einen Getränkefachhandel in der Aumaischen Straße zu gelangen. Dies misslang den Tätern allerdings, sie hinterließen jedoch Sachschaden an der Glasschiebetür im Eingangsbereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizei Greiz, Tel. 03661 / 6210. (KR)

