Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einbruch in Grundschule

LPI-G: Einbruch in Grundschule

Greiz - Die Ermittlungen zu einem Einbruch in die Grundschule hat seit gestern (20.08.2018) die Kriminalpolizei Gera aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen veschafften sich über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes (17.08. - 20.08.2018) Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Gebäude der Grundschule Am Zaschberg. In der Schule selbst wurden mehrere Zimmer zum Teil gewaltsam geöffnet. Letztendlich entwendeten der oder die Täter einen Tresor samt Bargeld und entkamen unerkannt. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen gemacht oder können Sie Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben, dann werden sie gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (KR)

