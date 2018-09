Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einbruch in Standesamt

LPI-G: Einbruch in Standesamt

Greiz - In der Zeit von Freitag 12:00 Uhr bis gestern Morgen 06:55 Uhr drückten Unbekannte ein Fenster im 1. Obergeschoss zum Standesamt in Greiz auf und betraten hierüber das Gebäude. In den Räumen wurden mehrere Behältnisse und Schränke geöffnet und offensichtlich durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts gestohlen wurden. Am Fenster entstand Sachschaden.

