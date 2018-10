Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einbruch in Wohnung - Polizei ...

LPI-G: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Greiz - Seit März 2018 führt die Kriminalpolizei Gera Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch in der Schlossbergstraße in Greiz. Unbekannte Täter verschafften sich am 13.03.2018, gegen 12:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Geschädigten. Aus der Wohnung entwendeten die Täter eine Bargeldsumme im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Diesen Umstand nutzten die Täter zur Umsetzung ihres Tatvorhabens. Die Bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Komplize in einem nahe gelegenem Schnellimbiss befand. Während seiner Bestellung konnten Bildaufzeichnungen von ihm gefertigt werden. Wer kennt diese männliche Person und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthalt machen. Hinweise zur Person nimmt die Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen. (KR)

