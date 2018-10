Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Eingangstür beschädigt

LPI-G: Eingangstür beschädigt

Greiz - Die Sporthalle An der Eisenbahn war in der vergangenen Nacht (08.10.2018 bis 09.10.2018) scheinbar Ziel unbekannte Täter. Diese schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein, so dass Sachschaden entstand. In die Halle selbst gelangten die Täter nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx