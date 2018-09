Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einsatz in Gemeinschaftsunterkunft

LPI-G: Einsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Gera - Gestern Abend (23.09.2018), gegen 22:50 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei irakischen Anwohnern (27, 32) in der Gemeinschaftsunterkunft in der Gaswerkstraße zum Einsatz. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es zwischen den beiden Männern zum Streit, wobei der 27-Jährige sein Gegenüber mit einem Besenstiel verletzte. Dieser wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

