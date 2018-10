Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einsatz in Gemeinschaftsunterkunft

LPI-G: Einsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Gera - Am Mittwoch, 03.10.2018, gegen 23:35 Uhr kamen Polizeibeamte in einer Gemeinschaftsunterkunft zum Einsatz. Dort meldete der Wachschutz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Anwohnern (21, 23, afghanisch). Bei der Auseinandersetzung wurde beide Männer verletzt, so dass sie vor Ort ärztlich versorgt wurden. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen beide eingeleitet. (KR)

