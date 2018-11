Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einsatz in Reichsstraße

LPI-G: Einsatz in Reichsstraße

Gera - Weil sich mehrere Personen unberechtigt im ehemaligen "Wintergarten" in der Reichsstraße aufhielten und rechtsradikale Parolen riefen, informierte gestern Mittag (22.11.2018, gegen 12:15 Uhr) eine Zeugin die Polizei. Als diese vor Ort eintrafen, flüchteten mehrere Personen aus dem Objekt. Vier weitere Jugendliche (zwischen 15 und 17 Jahren) wurden dennoch vor Ort bzw. im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen. Gegen alle wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern laufen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die vier angetroffenen Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. (KR)

