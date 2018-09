Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Einsatz in Schulstraße

LPI-G: Einsatz in Schulstraße

Gera - Am gestrigen Nachmittag (18.09.2018), in der Zeit zwischen 16:55 Uhr und 17:55 Uhr trieben Unbekannte ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße. Der oder die Täter sprühten ein bislang unbekanntes Aerosol an drei Wohnungstüren. Nach Auskunft eines Anwohners schien es sich dem Geruch zu Folge um ein Pfefferspray gehandelt zu haben. Zwei Anwohner berichteten gegenüber den Polizeibeamten von leichtem Husten anlässlich des Geruches. Eine ärztliche Versorgung bzw. Evakuierungsmaßnahmen waren jedoch nicht notwendig. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich mit unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, zu melden. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx