Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Ergänzungsmeldung zum ...

Gera - Am heutigen Tag (22.08.2018), gegen 14:35 Uhr meldete ein Zeuge per Notruf, dass er bei einer Firma auf dem Dach einer Lagerhalle im Heidelbergweg ein Feuer beobachtet. Es handelt sich hierbei um eine Halle zur Lagerung von Leichtverpackungen. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Nach bisherigen Erkenntnissen brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer auf dem mit Solarpanels besetzten Dach aus. Die eingesetzte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte schließlich das Feuer, so dass ein Ausbreiten in das Lagerhalleninnere verhindert werden konnte. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann und wurde in ein Krankenhaus gebracht, weitere verletzte Personen wurden nicht verzeichnet. Durch das Feuer wurden circa 30 Solarpanels beschädigt. Die Feuerwehr ist derzeit mit geringen Kräften vor Ort, um sämtliche Glutnester zu beseitigen. Der Arbeitsbetrieb in der Halle wurde bereits wieder aufgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache ebenfalls. (KR)

