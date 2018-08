Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

LPI-G: Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Wettelswalde - Am Freitag Vormittag kommt es im Bereich der Feuerwache in Wettelswalde zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, ein 51-jähriger Seat-Fahrer, entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er dort gegen einen geparkten Pkw Audi gefahren ist. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Als die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Unfallaufnahme den Verursacher an seiner Wohnanschrift aufsuchen, wird bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergibt einen Wert von 2,27 Promille. In der Folge wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx