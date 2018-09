Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrrad aus Garage gestohlen

LPI-G: Fahrrad aus Garage gestohlen

Altenburg - In der Zeit von Dienstag 18:00 Uhr bis Mittwoch 08:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Schmöllnschen Landstraße ein Fahrrad. Der bzw. die Täter betraten die offen stehende Garage und drangen in einen Nebenraum ein, aus dem sie das Fahrrad mitnahmen. Es handelt sich um ein blaues Mountainbike der Marke "Bulls". Der Schriftzug ist rot. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447/4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx