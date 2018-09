Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrrad entwendet

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg - Am 02.09.2018 im Zeitraum von 00:00 - 10:00 Uhr wurden "Am Stadtberg" aus einem verschlossenen Holzschuppen ein Fahrrad entwendet. Unbekannte Täter gelangten in den Schuppen und entwendeten ein Fahrrad vom Typ Winora AGT C2 in der Farbe schwarz/ braun. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

