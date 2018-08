Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall ...

LPI-G: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Zeulenroda-Triebes - Am Montag, gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 76 jähriger Fahrradfahrer den Markt. Er wollte eine Straße überqueren, fuhr zu dicht an der dortigen Verkehrsinsel vorbei, rutschte dadurch mit dem Vorderrad an der Kante ab und kam zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

