Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall ...

LPI-G: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz - Am Montag, 17.09.2018, gegen 10:25 Uhr, befuhr eine 49-jährige Renault Fahrerin die Fritz-Ebert-Straße in Richtung Reichenbacher Straße. Unmittelbar vor der Werdauer Straße überholte sie einen jungen Fahrradfahrer (21) und bremste beim Wiedereinordnen verkehrsbedingt ab. Dies führte in der Folge dazu, dass der Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel ihres Fahrzeuges kollidierte und zu Boden fiel. Hierbei verletzte er sich leicht.

