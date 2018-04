Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrradfahrer gestürzt

LPI-G: Fahrradfahrer gestürzt

Großenstein - Am Samstag (14.04.2018, gegen 11:55 Uhr) befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Landstraße zwischen Ronneburg und Baldenhain. In der Ortslage Großenstein kam er zu Fall und verletzte sich am Kopf. Der Mann kam ins Krankenhaus. (MW)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx