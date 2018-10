Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrradfahrer übersieht Motorrad

LPI-G: Fahrradfahrer übersieht Motorrad

Altenburg - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 07.10.2018, gegen 20:40 Uhr in der Beethovenstraße. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Eritrea befuhr die Beethovenstraße stadtauswärts und übersah ein am Straßenrand geparktes Motorrad Honda. Mit diesem kollidierte er und kam zu Fall. Verletzt wurde er nicht, allerdings entstand am Motorrad Sachschaden.

