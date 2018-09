Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

LPI-G: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Ponitz - Eine Polizeistreife stellte am Sonnabend, gegen 23:31 Uhr einen Fahrradfahrer in der Crimmitschauer Straße fest, der mit Handy am Ohr und in "Schlangenlinien" fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Gegen den 21jährigen Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

