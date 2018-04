Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrräder entwendet

LPI-G: Fahrräder entwendet

Gera - Im Zeitraum vom 27.03.2018 bis 01.04.2018 entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jenaer Straße. Das blaue und rote Fahrrad (näheres nicht bekannt) waren in einem Wäscheraum mittels Schloss gesichert abgestellt. Die Geraer Polizei ermittelt in dieser Sache wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich zu melden. Tel. 0365-8290.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx