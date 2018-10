Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrübungen ohne Fahrerlaubnis im ...

LPI-G: Fahrübungen ohne Fahrerlaubnis im Einverständnis eines Angehörigen

Wiesenmühle - Am Samstag, den 20.10.2018 wurde um 16:45 Uhr in der Ortslage Wiesenmühle ein Mopedfahrer einer Kontrolle unterzogen, weil dieser ohne Licht unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15 Jährige noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sein 68 jähriger Opa wartete unweit auf einer Bank auf die Rückkehr seines Enkels, welcher Fahrübungen für die anstehende Fahrerlaubnisprüfung durchführte. Als der Streifenwagen vor der Bank mit dem wartendem Opa hielt, schwante diesem nichts Gutes, da dieser wusste, dass auch er sich strafbar machte, da er das Moped an den Enkel für die Fahrübungen überließ, obwohl dieser noch keinen Führerschein hatte. Gegen beide Personen wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. dem Gestatten zu selbigen Delikt eingeleitet.(AG)

