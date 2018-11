Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrzeug überschlug sich

LPI-G: Fahrzeug überschlug sich

Greiz - Mehrere Polizeibeamte kamen heute Morgen (02.11.2018), gegen 06:30 Uhr aufgrund eines Unfalles in der Zeulenrodaer Straße zum Einsatz. Hier geriet ein 50-jähriger Citroen-Fahrer beim Befahren der Straße von Gera nach Greiz aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve an den rechten Bordstein und fuhr auf diesem ein Stück weiter. Nach einiger Zeit fuhr der Citroen einen Hang hinab, überschlug sich und blieb schließlich mit der linken Fahrzeugseite in einem Bachlauf stecken. Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug hingegen musste abgeschleppt werden. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx