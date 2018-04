Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fahrzeugführer alkoholisiert

LPI-G: Fahrzeugführer alkoholisiert

Altenburg - Kriebitzsch: Am 24.04.2018 stoppten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land gegen 01:45 Uhr einen Pkw VW Golf, welcher in der Ortslage Kriebitzsch die Bundesstraße 180 ohne Licht und in Schlängellinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie bei dem 44-jährigen Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch fest. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 2,71 Promille ermittelt werden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

