Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Feueralarm ausgelöst

Greiz - Am Montag, 17.09.2018, gegen 23:35 Uhr, löste ein bislang unbekannter Täter den Feueralarm in der Altstadtgalerie aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, konnte aber glücklicherweise keinen Brand feststellen. Folglich wurden die polizeilichen Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

