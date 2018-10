Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Flaggenmasten abgebrochen und ...

LPI-G: Flaggenmasten abgebrochen und Fensterscheibe beschädigt

Gera - Die Ermittlungen zur einer Sachbeschädigung in der Heinrichstraße haben seit heute Nacht (08.10.2018, gegen 00:35 Uhr) Beamte der Geraer Polizei aufgenommen. So brachen Unbekannte zwei an einem Haus angebrachte Flaggenmasten ab und beschädigten in diesem Zusammenhang die Fensterscheibe eines öffentlichen Verwaltungsgebäudes. Die Ermittlungen laufen. (KR)

