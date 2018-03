Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Flüchtigen Unfallverursacher gestellt

LPI-G: Flüchtigen Unfallverursacher gestellt

Altenburg - Polizeibeamte werden während ihrer Dienstverrichtung am Dienstagnachmittag durch einen Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass sich in der Gabelentzstraße in Altenburg soeben ein Verkehrsunfall zugetragen hat. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund der konkreten Angaben des Zeugen kann der Verursacher ermittelt und im Nachgang angetroffen werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

