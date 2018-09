Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

LPI-G: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz - Am Sonntag, 23.09.2018, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer die Reichenbacher Straße in Schönfeld in Richtung Greiz. Nach dem Ortseingangsschild Schönfeld verlor er, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidiert er zunächst mit einem Verkehrszeichen und schleuderte dann mit seinem Fahrzeug auf den Fahrstreifen für die Gegenrichtung. Hier kollidierte er mit einem Pkw VW, weclher sich im Gegenverkehr befand. Durch den Unfall wurde die 30- jährige VW-Fahrerin verletzt, an beiden Kfz entstand Sachschaden.

