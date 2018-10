Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Freundlicher Selbststeller verhaftet

LPI-G: Freundlicher Selbststeller verhaftet

Gera - Am Dienstagabend hielten sich Polizeibeamte zufällig in einem Einkaufsmarkt in der Johannes-R.-Becher-Straße auf und wurden dort recht freundlich von einem Kunden gegrüßt. Da der Mann den Beamten jedoch bekannt vorkam, wurde eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Dabei wurde bekannt, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Folglich wurde er verhaftet und am Folgetag dem Bereitschaftsrichter vorgeführt, der die Verbringung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verfügte.

