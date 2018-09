Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Fußgängerin über Fuß gefahren

LPI-G: Fußgängerin über Fuß gefahren

Altenburg - Gestern Nachmittag, um 15:10 Uhr, parkte die 39jährige Fahrerin eines Pkw Ford ihr Fahrzeug in der Rosa-Luxemburg-Straße am Fahrbahnrand ein. Dabei übersah sie eine 31jährige, welche an der Bordsteinkante stand. Beim Einparkmanöver wurde der Fuß der Fußgängerin zwischen Bordsteinkante und Pkw eingeklemmt. Die Geschädigte wurde mit leichten Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

