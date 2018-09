Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Gartenlaube in Brand - Zeugen gesucht

LPI-G: Gartenlaube in Brand - Zeugen gesucht

Gera - Großenstein: Samstagnacht (22.09.2018), gegen 01:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in den Drosener Weg aus, da Zeugen den Brand einer Gartenlaube meldeten. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer. Dennoch wurde die Laube stark in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Auch angrenzende Grundstücke bzw. Gartenlauben blieben unbeschadet. Nach bisherigen Erkenntnissen wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen, so dass die Kriminalpolizei nunmehr die Ermittlungen zur Brandstiftung eingeleitet hat. Gleichzeitig sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese wenden sich bitte an die Telefonnummer 0365 / 8234-1465. (KR)

