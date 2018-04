Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Gefahrenabwehr

LPI-G: Gefahrenabwehr

Greiz - Am Mittwoch, 25.04.2018, gegen 14:30 Uhr, kamen Feuerwehr und Polizei in der Oberen Silberstraße zum Einsatz. Dort fiel Dachpappe von einem leerstehenden Gebäude auf die Straße. Folglich wurde durch die Polizei die Straße gesperrt und die Feuerwehr führte die Sicherungsmaßnahmen am Gebäude durch. Die weiteren Maßnahmen obliegen nun der zuständigen Behörde. (KR)

