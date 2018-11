Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Gegen Zaun gefahren

LPI-G: Gegen Zaun gefahren

Greiz - Am 01.11.2018 (Donnerstag), gegen 18:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "An den Teichen" aus Richtung Sonnenstraße in Richtung Gommlaer Berg und stieß hierbei gegen einen dort befindlichen Holzzaun, so dass dieser auf einer Länge von ca. 2 Metern beschädigt wurde. Der unbekannte Führer des Pkw entfernte sich danach widerrechtlich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise zu ihm nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

