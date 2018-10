Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Geldkassette aus Kaffeeautomaten ...

LPI-G: Geldkassette aus Kaffeeautomaten gestohlen

Altenburg - In der Zeit von 28.09. - 01.10.2018 machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem Kaffeeautomaten, welcher im Krankenhaus in der Straße Am Waldessaum aufgestellt war, zu schaffen. Der Täter entwendete aus dem Kaffeeautomaten schließlich die Geldkassette samt Bargeld und entkam unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710, zu melden. (KR)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx