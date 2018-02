Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Geparktes Fahrzeug beschädigt - ...

LPI-G: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfallflucht

Altenburg - Am Dienstag, 30.01.2018, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Teichstraße geparkten Pkw Dacia. Am Dacia selbst entstand dadurch Sachschaden auf der linken Fahrzeugseite. Anschließend verließ der Unfallverursacher (vermutlich ein weiß/graues Fahrzeug) die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nach einen Verkehrsunfall nachzukommen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte an die Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710. (KR)

