Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Geschwindigkeits- und Alkoholverstöße

Greiz - Beamte der PI Greiz führten am Samstagmorgen Geschwindigkeitskontrollen in der Lindenstraße in Greiz durch. Dabei wurden 11 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Weiterhin konnten die Beamten bei 2 Fahrzeugführern Alkohol feststellen. Eine 40-jährige Autofahrerin wies gegen 09:13 Uhr 0,76 Promille auf. Ein 50-jähriger Motorradfahrer hatte gegen 11:05 Uhr 0,52 Promille. Beide haben nun mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot zu rechnen.

