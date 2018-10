Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Getankt aber nicht bezahlt

LPI-G: Getankt aber nicht bezahlt

Altenburg - Lucka: Mit über 100 Litern Super Plus-Kraftstoff betankte am gestrigen Feiertag (03.10.2018, gegen 11:00 Uhr) ein bislang Unbekannter seinen Pkw-Kombi an einer Tankstelle in der Meuselwitzer Straße. Was er jedoch unterließ, war das anschließende Bezahlen seiner Tankfüllung. Demnach entstand der Tankstelle ein Schaden von über 180 Euro. Die Polizei ermittelt nunmehr zu dem unbekannten Fahrzeugführer und sucht Zeugen, welche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710, bei der Altenburger Polizei zu melden. (KR)

