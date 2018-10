Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Graffiti-Schmierereien

LPI-G: Graffiti-Schmierereien

Altenburg - Die Ermittlungen zu Graffiti-Schmierereien hat seit gestern (22.1.02018) die Polizei aus Altenburg aufgenommen. So schmierten Unbekannte im Zeitraum vom 20.10. - 22.10.2018 an ein Geschäftshaus in der Stauffenbergstraße mehrere kleinere Graffiti an die Wand und entkamen unerkannt. Weitere Schmierereien entdeckte gestern (22.10.2018) eine Zeugin in der Zeitzer Straße. Dort brachten Unbekannte an die Glasscheiben bzw. die Wand zweier leerstehender Objekte mehrere Graffiti an bzw. warfen zum Teil auch die Scheiben ein. Die Ermittlungen hierzu laufen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die PI Altenburger Land zu wenden. (RK)

