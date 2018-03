Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr ...

LPI-G: Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften

Gera - Derzeit sind viele Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettung in der Ruckdeschelstraße im Einsatz. Hier kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Lagerhalle. Das Dach der Halle stürzte ein und ein großes Feuer blühte auf. Nach ersten Erkenntnissen ist in der Halle vorwiegend Kunststoff gelagert gewesen. Da ein Übergreifen des Feuers auf ein nahe liegendes Altersheim nicht auszuschließen ist, erfolgt derzeit die Evakuierung von 14 Heimbewohnern. Diese werden von den Rettungskräften in der Geraer Panndorfhalle untergebracht. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten zu Gange. (MW)

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx