Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Haltestelle beschädigt

LPI-G: Haltestelle beschädigt

Gera - Am Sonntag gegen 01:00 Uhr informierten Zeugen die Polizei, dass gerade an einer Straßenbahnhaltestelle in der Reichsstraße randaliert wird. Vor Ort wurde ein 34-Jähriger angetroffen, welcher nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen mit einer Stange eine Scheibe der Haltestelle beschädigt hat. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben werden gebeten sich beim Inspektionsdienst der Polizei Gera, Tel. 0365 829-0 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx