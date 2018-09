Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Hausfassade und Garage beschmiert

LPI-G: Hausfassade und Garage beschmiert

Altenburg - In der Zeit von Sonntag (09.09.) auf Montag (10.09.2018) wurde in der Kanalstraße eine Hauswand mit unkenntlichen Schriftzügen in pinker und blauer Farbe beschmiert. Weiter wurde in der Fr.-Ebert-Straße an einer Privatgarage ein undefinierbares Zeichen in blauer Farbe angebracht. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

OTS: Landespolizeiinspektion Gera newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126720.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx