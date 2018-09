Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Hausverbot führt zu Polizeieinsatz

LPI-G: Hausverbot führt zu Polizeieinsatz

Gera - Weil ein bislang unbekannter Mann ein Lokal in der Heinrichstraße dieses trotz bestehendem Hausverbot betrat, kam es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in welcher glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Unbekannte war zudem in Begleitung einer weiteren namentlich nicht bekannten Person. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden Unbekannten vom Lokal und konnten trotz Einleitung einer Fahndung nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

