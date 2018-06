Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Hecke geriet in Brand

LPI-G: Hecke geriet in Brand

Greiz - Harth-Pöllnitz: Das Abflammen von Unkraut am Donnerstag (07.06.2018) durch eine 59-jährige Frau, führte am Nachmittag gegen 15:10 Uhr zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Während des Abflammens geriet plötzlich eine Hecke in Brand, so dass die Rettungskräfte zum Einsatz kamen. Das Feuer wurde in der Folge gelöscht. Eine Gefahr für Personen bzw. bedeutende Sachwerte bestanden nicht. (KR)

