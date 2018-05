Landespolizeiinspektion Gera / LPI-G: Herrentoilette im Hofwiesenpark ...

LPI-G: Herrentoilette im Hofwiesenpark beschädigt

Gera - Unbekannte trieben am Samstag, 12.05.2018, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr in der Herrentoilette neben dem Parkcafe im Hofwiesenpark ihr Unwesen. Der oder die Täter rissen hierbei mehrere Gegenstände (Waschutensilien, Temperaturregler) aus ihren Halterungen und verursachten so Sachschaden. Zudem öffneten der oder die Täter gewaltsam einen Papierspender und verteilten dessen Inhalt in der Herrentoilette. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0, in Verbindung zu setzen. (KR)

